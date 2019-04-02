تامر عبدالمنعم يوضح لـ"الخليج 365" سبب تأجيل عرض "الضاهر" في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أثار تأجيل عرض أولى حلقات مسلسل "الضاهر" للفنان محمد فؤاد، العديد من التساؤلات، خاصة بعد الحملة الدعائية القوية التي قامت بها "قناة الحياة"، بعرض المسلسل السبت الماضي 30 مارس.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم، مؤلف ومنتج المسلسل، في تصريحات خاصة لمصراوي سبب تأجيل المسلسل قائلًا: "تم الاتفاق على تأجيل المسلسل لمدة شهر واحد ومنحه فرصة العرض ضمن السباق الرمضاني، خاصة أن شهر رمضان في أوائل مايو".

وأضاف: "فكرة التأجيل جاءت بالتنسيق مع شركة إعلام المصريين، ومن المقرر أن نستغل هذا التأجيل لتصوير المشاهد المتبقية من المسلسل والتي قد تستغرق عدة أيام، ومونتاج باقى الحلقات".

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ونفى عبدالمنعم أي أزمة قد حالت دون عرض المسلسل في موعده. كما نفى أي خلافات بينه وبين الفنان محمد فؤاد، قائلا: "مفيش أي خلافات ولا حاجة، الدنيا تمام بيني وبين محمد فؤاد من بعد الصلح".

مسلسل "الضاهر" يشهد عودة محمد فؤاد للدراما التليفزيونية، بعد غياب ما يقرب من 9 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "أغلى من حياتي عام 2010.

يشارك فؤاد بطولة مسلسله الجديد كل من حسن يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف، وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبري عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، ومن إخراج ياسر زايد.