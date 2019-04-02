انتحار منقبة مصرية بعد تعنيفها بسبب وصلة رقص في خطوبتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 03:01 مساءً - شعرت طالبة مصرية تبلغ من العمر 19 عامًا بالاكتئاب والصدمة من تعنيف أسرتها لها لقيامها بالرقص في حفل خطوبتها وسط أصدقائها، فقررت التخلص من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها والانتحار بعد أن هددتهم بقتل نفسها.

تلقى مدير أمن الشرقية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بوصول ”أ خ أ“ 19 سنة طالبة، مصابة بتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1084 جنح قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2019.

وتبين من التحريات أن الفتاة كانت منتقبة وأن أسرتها فوجئت بها فى حفل خطوبتها منذ يومين دون حجاب، وقامت بالرقص بصحبة أصدقائها فرحًا بخطوبتها، فقامت أسرتها بتعنيفها بشدة فدخلت غرفتها وأغلقت بابها عليها وهددت بالتخلص من حياتها.

وأضافت التحريات أنه بدخول والدها الغرفة من شرفة البلكونة وجدها ملقاة على الأرض وبجوارها قطعة قماش استخدمتها فى الانتحار شنقًا، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.