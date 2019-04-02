شاهدوا وتعرفوا على كواليس “موسم الطلاقات”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 03:01 مساءً - لأن الإزدحام ليس فقط في الشوارع، إنما في كل ما تتلقاه في السوشيال ميديا، قدمنا لك في mbctrending كواليس “موسم الطلاقات” من بينهم سمية الخشاب وأحمد سعد ، أحمد الفيشاوي وندى كامل.. ما الذي قالته نجوى كرم عن زواجها ! وماذا قالت هيفاء وهبي عن علاقتها بمدير اعمالها محمد الوزيري



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