مصرع مغنى الراب الأمريكي نيبسي هاسل بطلق ناري.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لقى مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل، فجر يوم الأثنين 1 ابريل حتفه، وذلك عن عمر يناهز 33 عاما، وجاء ذلك بعد تعرضه لإطلاق النار عليه أثناء خروجه من أحد محلات الملابس الشهيرة التي يمتلكها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكان أخر ما دونه المطرب الراحل على حسابه الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، أن “وجود الكثير من الأعداء من حولك هو نعمة لك”.

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ونقلت تقارير صحفية أن مغني الراب البالغ من العمر 33 عاما توفي بعد إصابته بطلق ناري، وذلك أثناء تواجده خارج متجر شركة ماراثون للملابس في حي هايب بارك في لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر متعددة لتطبيق القانون ونقله موقع JustJared.

وكشفت مجموعة من التقارير التي نشرت على الكثير من المواقع المختلفة منها موقع ” cnn”، أن “هاسل” الذى يبلغ من العمر 33 عاما، لقى مصرعه فور إطلاق النيران عليه، وكان وحيدا بدون أي فرد من عائلته وأصدقائه، كما أصيب شخصان أخران فى إطلاق النار.

والجدير بالذكر أن نيبسي، قد نجا من قبل من إطلاق ناري عليه وكان بصحبة ابنيه وصديقته في لندن.