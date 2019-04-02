شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تستعد لغزو فرنسا سينمائيا والان مع التفاصيل

تستعد شبكة البث الإلكتروني نتفليكس لمنافسة الأفلام والمسلسلات الفرنسية بعد إعدادها مكتباً مجهزاً وطاقم عمل كفء في العاصمة الفرنسية باريس، ليكون مسؤولاً عن مناقشة سبل التعاون مع الصناعة الفرنسية المحلية، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع "فارايتي" الأمريكي، فإن نتفليكس تلتزم بالحفاظ على نهج ودي خلال مساعيها لاقتحام صناعة السينما الفرنسية، تجنباً لإشعال خلافات قديمة بينها والحكومة الفرنسية، ورغبة منها في الاستفادة بالنمو السريع للسينما الفرنسية في الأعوام الأخيرة، إذ تمتلك نتفليكس في فرنسا وحدها 5 ملايين مشترك إلكتروني.

وتمتلك نتفليكس-حتى الآن- 20 عملاً فرنسياً أصلياً، منها فيلما Je ne suis pas un homme facile "لست رجلاً"، و"Paris est à Nous" "باريس فينا"، إضافة إلى 3 مسلسلات، المسلسل السياسي الدرامي Marseille "مارسيل"، والمسلسل الرومانسي الكوميدي Plan Coeur "خطة القلب"، ومسلسل الخيال العلمي Osmosis "أوسموزيس".