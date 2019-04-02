مؤلف "ولاد رزق 2" يكشف لـ"الخليج 365 "صعوبات كتابته وموعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان (عودة أسود الأرض) يعود نجوم فيلم "ولاد رزق" لتقديم ثاني أجزائه بعد حوالي 4 أعوام على عرض الجزء الأول، الذى حظى بنجاح تجاري ونقدي كبير، وبالتزامن مع ما ينشر عن اقتراب نهاية تصويره، أعلنت الشركة المنتجة بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات عن مسابقة، لاكتشاف المواهب للمشاركة بأحد مشاهده.

مؤلف الفيلم، صلاح الجهيني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "بحمد الله، الفيلم يعتبر الأكبر في عام 2019، ويضم 9 نجوم مع فريق عمل ناجح ومخرج كبير وإنتاج ضخم جدا، وبالتالي لا يحتاج لدعاية بالشكل التقليدي،لانه بالفعل (مسوق لنفسه ببنفسه)".

وعن نشـأة فكرة تقديم جزء ثانٍ للفيلم، يوضح: "لا أعتقد أن هناك أحدا يدخل تجربة ما وهو يعرف مدى نجاحها وإمكانية تقديم جزء ثاني منها، لكني في أثناء التصوير بالجزء الأول بدأت أشعر بأن الموضوع أصبح له شكل مختلف، ومنها نشأ لدي طموح بتقديم الجزء الثاني، لأن (ولاد رزق) عبارة عن عالم وشخصيات لها تفاصيل معينة، ومع الشعبية التي تحققت بالجزء الأول تحول الطموح إلى واقع".

وتحدث الجهيني عن تأثير نجاح الجزء الأول عليه خلال كتابة ثاني أجزاء الفيلم قائلا: "الرؤية كانت واضحة وكنت أعرف جيدا ما سأقوم به، لكن التوتر كله جاء من فكرة تحدي الجزء الأول، وشعبيته الكبيرة، بالإضافة إلى المقولات التى تتكرر دائما أن الجزء الثاني يكون أضعف، كل هذا وضع عليّ عبئا نفسيا كبيرا جدا، ولكنه زاد من إصراري على التعب والاجتهاد بشكل أكبر".

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وأضاف: "أنا حاليا وصلت فى كتابة وتعديل السيناريو للمسودة الـ12، غير إني أقوم أيضا بمراجعة وتعديل كل المشاهد قبل وفي أثناء التصوير، حتى اطمئن أن الفيلم على مستوى طموح محبي الجزء الأول، بمعنى أني بدلا من تقديم جزء تاني وأنا مرتاح واستثمر نجاحي ومجهودي في الأول، تعبت أكثر وجالي توتر وضغط عصبي، يمكن لو كنت أكتب فيلم من الأول، مكانش جالي كل ده".

وعن ما وصل إليه تصوير الفيلم وموعد عرضه، يختتم الكاتب صلاح الجهيني: "صورنا جزءا كبير جدا من الفيلم حوالي 70%، وبإذن الله يتم عرضه فى عيد الأضحى".

وتبدأ قصة فيلم "ولاد رزق 2"، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

الجزء الثاني من "ولاد رزق" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ويحمل عنوان "عودة أسود الأرض".