محمد رمضان: "لا توجد كلمات تصف سعادتي اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتعليق الصفحة الرسمية لـ"Music Awards" على حفله الأول، الذى أقيم الجمعة الماضية، تحت شعار "أقوى حفلة في مصر"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب رمضان في تغريدة له قائلا: "الصفحة الرسمية لميوزيك أوورد تكتب عن أول حفلاتي، أقوى حفلة في مصر، الحمد لله".

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وأضاف باللغة الإنجليزية قائلا: "شكرًا جزيلا لدعمكم لا توجد كلمات يمكن أن تصف سعادتي اليوم".

وأحيا محمد رمضان حفله الأول بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور جمهوره، وقدم خلال الحفل أغاني "فيرس"، "مافيا"، "نمبر وان"، وغيرها.