محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة علا رشدي صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد داود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت علا علي الصورة: "في مثل هذا اليوم من 9 سنين، واليوم اللي قبله عشان الفرح كان علي يومين، تزوجنا أنا وبنتوتي حبيبي".

وأضافت رشدي: "يا رب الـ100 سنة، حبيبي دائما، كل سنة واحنا طيبين فعلا عشان الطيبة هي أهم حاجة في الدنيا".

يذكر أن الفنانة علا رشدي طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "عايزة هدنة" على يوتيوب، بمناسبة عيد الأم.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| علا رشدي لأحمد داود في عيد زواجهما: "حبيبي دائما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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