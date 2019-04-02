بيوجينو باربرا للمسرح الشبابي: عانيت من العنصرية وأعشق العمل مع الهواة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
بدأ الملتقى الفكري الخاص بالمخرج الإيطالي بيوجينو باربرا، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الرابعة.
وتحدث فيها المخرج الإيطالي عن رحلته الشاقة ليصبح مخرجًا عالمًا، وقال: غادرت إيطاليا كمهاجر، كان الجميع يتذكر الحرب العالمية، كنت أنتمي لبلد يحارب ألمانيا والنازية، وكانت هناك كراهية كبيرة للإيطاليين.
عملت في محل ميكانيكا، وعانيت من العنصرية ليس بسبب لوني، ولكن لأنني كنت إيطاليًا أتيت من عائلة برجوازية أطباء ومحامين، وتعلمت في المدرسة العسكرية واستكمل: أعشق العمل مع الهواة، وفي بدايتي بحثت عمن فشلوا في التمثيل ورفضتهم المؤسسات المسرحية لأكوّن منهم مسرحي، أقيم حفل الافتتاح، مساء أمس الاثنين، بشرم الشيخ، بحضور عدد كبير من نجوم المسرح، من بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.
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