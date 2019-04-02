بالصور.. التركية سونجول أودن في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة التركية سونجول أودن، الشهيرة في الوطن العربي بشخصية "نور"، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "سونجول" خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية ملابس كاجوال من اللون الأسود اللامع، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. سونجول أودن كانت أول ممثلة يرتبط بها الجمهور من خلال المسلسل التركي الشهير "نور"، والذي شارك في بطولته الممثل التركي كيفانش تاتليتوج الشهير بـ"مهند". مسلسل "نور" يعتبر من أوائل المسلسلات التركية التي عرضت في مصر، وحقق نسب مشاهدة العالية وقت عرضه.

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