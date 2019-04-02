بعد اتهامه بالتحرش.. انتحار المطرب أرماندو فيجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقدم مطرب الروك المكسيكي أرماندو فيجا، على الانتحار في الشاعات الأولى من صباح اليوم، بعد اتهامه بالإعتداء الجنسي على قاصر.

ونشر "أرماندو" خطاب انتحار على صفحته الرسمية بموقع تويتر، وأكدت السلطات أنها عثرت عليه ميتا في منزله بمكسيكو سيتي صباح اليوم.

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وجاء في خطابه على تويتر: "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف، دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان رئيسي عن براءتي، أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".

واختتم خطابه: "لا تلوموا أي شخص على وفاتي، إن هذا الانتحار قرار واعِ تماما، وطوعي وحر وشخصي".

أرماندو فيجا جيل مطرب روك وعازف جيتار مكسيكي، يبلغ من العمر 64 عاما.