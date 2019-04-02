تعاون ثقافي بين شرم الشيخ للمسرح الشبابي و"بروهلفتسيا القاهرة" المؤسسة الثقافية السويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

تعقد الممثلة والمخرجة السويسرية صوفي كوندارووف لقاءً حول المسرح السويسري يوم 6 إبريل المقبل، تتحدث خلاله صوفي عن تجربتها في المسرح السويسري وعن الجانب الفرنسي من هذا المسرح والتقسيم الإداري والثقافي لسويسرا ومدى تأثيره على السياسات الثقافية والخطط المسرحية، وتدير اللقاء وتحاورها الأستاذة ميسون محفوظ (كاتبة وممثلة مستقلة وناشطة ثقافية)، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام مع "بروهلفتسيا القاهرة"، المؤسسة الثقافية السويسرية.

يعد هذا التعاون الحديث مع بروهلفتسيا القاهرة، المؤسسة الثقافية السويسرية بداية للانفتاح على شراكات مستقبلية مع المؤسسات الثقافية الدولية ولتبادل الخبرات والخطط الفنية.

صوفي كوندارووف تترأس لجنة التحكيم الدولية للعروض الكبيرة هذا العام، وتعد صوفي واحدة من أهم ممثلات ومخرجات الجزء الفرنسي من سويسرا، فبعد أن بدأت رحلتها الفنية كممثلة مسرحية وسينمائية وتليفزيونية، تحولت إلى الإخراج حيث اهتمت بشكل خاص بإبراز الموضوعات المتعلقة بالنفس البشرية وتعقيداتها، كما اهتمت أيضا بتصوير دور المرأة والأزمات النفسية التي تمر بها، وهو ما اتضح بشدة منذ عملها الإخراجي الأول بورجاتوريوم، تأليف الكاتب الدنماركي الكبير ينس- مارتن أريكسن، كما قدمت صوفي ثمانية أعمال إخراجية، ومثلت في ستة عشر عرضًا مسرحيًا.