شاهد.. محمد رشاد يتغزل في مي حلمي بهذه الكلمات

شارك المطرب محمد رشاد جمهوره بصوره جديدة جمعته وزوجته المذيعة مي حلمي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق رشاد على الصورة بكلمات من أغنية "كنزي"، للفنان عمرو دياب، فكتب: "يا كنزي وكل ما ليا.. حياة قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا فعنيا".

أغنية "كنزي"، للفنان عمرو دياب، فكتب: "يا كنزي وكل ما ليا.. حياة قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا فعنيا". جدير بالذكر أن المطرب محمد رشاد، والمذيعة مي حلمي، فاجآا جمهورهما بإقامة حفل زفافهما يوم السبت 23 مارس الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر الحفل على الأصدقاء والأقارب فقط، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات، الذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي.

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