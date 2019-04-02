الجمعة.. ياسمين علي تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستعد المطربة الشابة ياسمين علي، لإحياء حفلٍ غنائي، علي مسرح ساقية الصاوي بالبروج، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية التي يحبها الجمهور، بالإضافة لبعض الأغاني الخاصة بها مثل "اتفاءلوا بالخير،
جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين علي، أغنية "ملاك و شيطان"، التي طرحتها عبر موقع يوتيوب مع الفنان سليم عساف، الذي قام أيضًا بكتابة كلماتها ولحنها.
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