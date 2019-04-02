حسني شتا يواصل تصوير "طلقة حظ" ليلحق بالموسم الرمضاني

يواصل حسني شتا، تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسل "طلقة حظ"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن

شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها معشقيقاته

ويذكر أن "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" بطولة: آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.