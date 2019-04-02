مهرجان أفلام في فرنسا يكرم يوسف شاهين على مجمل أعماله

كرم مهرجان أفلام في دورته السادسة المخرج المصري العالمي يوسف شاهين علي مجمل أعماله والشيخة هلا آل خليفة وزيرة الثقافة والسياحة بمملكة البحرين، ومن المقرر أن يستمر المهرجان أسبوع من الفترة 1 إلى 7 أبريل من الشهر الجاري.

وجاء ذلك وسط حضور محبي وعشاق الفنان وعلي رأسهم

السفير هشام ماهر قنصل مصر العام بجنوب فرنسا والسيدة حرمه والقنصل العام للجزائر بوجمعه رويبح، وعددكبير من المسئوليين والمهتمين ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار اهتمام الدولة الفرنسية بالثقافة العربية عامة المصرية خاصة بقيادة

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معهد العالم العربي بباريس وتعتبر أحد أهم أنشطته التي يقدمها لعشاق الفن العربي من الفرنسيين والأوروبيين.

وأعربت الشيخة هلا آل خليفة لـ "الوفد" عن سعادتها بهذا الاهتمام الفرنسي بالثقافة العربية والتي شعرت به من هذا التواجد السينمائي وأنها استمعت بالفيلم اللبناني (ImageImageImageImage غذاء العيد) للمخرج لوسيان بورجيلي وأرسلت تحيتها من مرسيليا لمصر وزعيمها وحكومتها وشعبها الغالي علي قلبها وقلب كل العرب.