شاهد.. بشرى تتغزل في فيفي عبده على طريقتها الخاصة

وجهت الفنانة بشرى، رسالة حب إلى زميلتها الفنانة فيفي عبده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت بشرى صورة تجمعها بفيفي وعلقت عليها قائلة :"احلى حاجة ممكن تحصلك صدفة هى انك تقابل ففة.. من اجدع الستات إللى ممكن تقابلها وعلقت عليها قائلة :"احلى حاجة ممكن تحصلك صدفة هى انك تقابل ففة.. من اجدع الستات إللى ممكن تقابلهافى حياتك و أكثرهم إيجابية و طيبة و قوة شخصية و اعتزاز بالنفس وكم الخير إللى بتعمله فى السر من غير ما تجهر بيه شئ رائع.. ٥ مواه على احلى فيفى عبدو.. بحبك".

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