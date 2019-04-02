كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرنسيسة بيسة" بداية صداقة مي عز الدين ومحمد أنور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بتعاونه مع الفنانة مي عز الدين، في مسلسلها الرمضاني الجديد "البرنسيسة بيسة"، موضحا أنه وطد علاقته معها على الجانب الشخصي بشكل كبير.

وقال "أنور" عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام": ""مبسوط جدا إنى فى المسلسل ده مع النجمة الجميلة مى عز الدين اللى بجد ببقى فرحان جدا وأنا بمثل معاها، وفى بينا كيميا غريبة كأننا بنمثل مع بعض من سنين، وفرحان أكتر انى عرفتها على المستوى الشخصى وبقينا أصحاب".

وأضاف: "وكمان مبسوط إنى شغال مع المخرج الكبير المحترم أكرم فريد اللى بجد عامل مسلسل حلو ومختلف إن شاء الله يعجبكم".

"البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين، بوسى، محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم.