شاهد… فرح الهادي تعتذر من السعودية شهد الزهراني لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:54 مساءً - اضطرت فرح الهادي لتقديم اعتذار علني للفاشينيستا السعودية شهد الزهراني بعد أن كشفت الأخيرة عن تفاصيل التصرف الذي قامت به النجمة الكويتية تجاهها في حدث دعائي مؤخراً.

وقالت شهد الزهراني في مقطع فيديو عبر “سناب شات” إن فرح الهادي مرت بجوارها وتجنب أن تقوم بتحيتها، ولكن بعد أن قامت بفتح بث مباشر لمتابعيها، اقتربت من الفاشينيستا السعودية وقبلتها.

وبينت شهد الزهراني استياءها من تصرف النجمة الكويتية، حيث قالت: “التحية لله وليست بغرض الحصول على الشهرة، وتساءلت لماذا تقوم بزيارتي في المكان المخصص لي في المعرض إذا كانت لا تحبني”، لترد عليها صديقتها خبيرة التجميل: “علشان جنسيتك ياحبيبتي.. علشان شعبك يهابونا”.

وعلى الفور، هاتفت فرح الهادي الفاشينيستا السعودية لكي تعتذر لها وتؤكد أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وطلبت منها أن تتصل بها هاتفياً إذا حدث بينهما سوء تفاهم، بدلاً من أن تقوم بنشر مقاطع تهاجمها فيها.

وقامت بالفعل شهد الزهراني بحذف المقاطع من حسابها على “سناب شات” بعد أن قبلت اعتذار فرح الهادي التي أشعلت الجدل مؤخراً بعد أن كشفت ع تجنب فوز الفهدة ونورة العميري تحيتها لأنهما صديقتين للدكتورة خلود التي دخلت في خلاف مؤخراً مع الفنانة الكويتية الشابة.