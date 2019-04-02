ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما على شاطئ البحر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:54 مساءً - في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة وجود الزوجان على شاطئ البحر بصحبة ابنتهما ” مكة ” .



ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وذلك عقب مساهمته في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،وذلك عقب مساهمته في فوز فريقه على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ويعد ظهور زوجة محمد صلاح بمواقع التواصل الاجتماعي أمرًا نادر الحدوث.

يذكر أن ليفربول استعاد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام هوتسبير، أمس الأحد. ويعد ظهور زوجة محمد صلاح بمواقع التواصل الاجتماعي أمرًا نادر الحدوث.يذكر أن ليفربول استعاد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه توتنهام هوتسبير، أمس الأحد.

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