شاهدوا.. قطار مسرع يدهس فتاة مصرية ويشطرها نصفين في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:54 مساءً - دهس قطار فتاة وشطرها نصفين في حادث مروّع بمدينة الفشن في محافظة بني سويف جنوبي مصر، وذلك أثناء مرورها على قضبان السكك الحديدية.



ووثقت كاميرات المراقبة بمحطة القطار، لحظة مرور الفتاة على القضبان؛ حيث لم تنته لقدوم قطار الصعيد القادم من القاهرة إلى أسوان بسرعة فائقة، ليطيح بها بقوة ويقتلها في الحال.

وأظهر الفيديو الذي وثقته الكاميرات تجمع المارة حول الفتاة التي بدا وأن القطار قطع الجزء السفلي منها وأطاح بالباقي، فيما تم تحويل جثمانها لمشرحة الفشن.

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