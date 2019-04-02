رانيا يوسف تتعرض للسخرية بعد كذبة “Game of thrones”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:54 مساءً - تعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد كذبة ابريل التي اطلقتها امس الاثنين وتمثلت في اعلانها المشاركة في المسلسل العالمي الحاصد للعديد من الجوائز “Game of Thrones” (لعبة العروش).

وبالرغم من حرص رانيا يوسف على حذف خاصية التعليقات عن منشورها في انستغرام الا انها لم تسلم من التعليقات الساخرة على تغريدتها على تويتر.

وقد تلقت رانيا يوسف عددا من التعليقات الساخرة حيث قال احدهم: “هتشاركي ببطانه ولا من غير بطانه ؟” فيما علق اخر “ياريت وتكملي مسيرة روز في المسلسل بعد ما ماتت

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