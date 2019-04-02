سامح حسين ينضم لنجوم الجيم ويظهر بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سامح حسين جمهوره في صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سامح ظهر في الصورة وهو في الجيم، حيث كان يمارس تمارين رياضية، وعلق على الصورة وكتب: «مين اللي هيقول عاش يا وحش».

الفنان المصري أضاف صور جديدة وهو في لوك جديد، حيث أطال شعره ولحيته قليلا، مما أعطاه جاذبية من نوع خاص، وأعطاه قوة.

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جمهور سامح حسين عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرها الفنان عبر حسابه الخاص، كما استحسن اللوك الجديد، وسأله عن سبب ظهوره بهذا اللوك، وإن كان يستعد لعمل فني جديد.

سامح عرض له مؤخرا فيلم «عيش حياتك»، والفيلم بطولة الفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، والفنانة سامية الطرابلسي، والفنان أحمد حلاوه، والفنان حامد الشراب، وإخراج تامر بسيوني، وإنتاج رويال صن للإنتاج الفني.

كما عرض الفنان مؤخرا مسرحية بعنوان «عربي منظرة»، في الإسكندرية والمسرحية يشارك ببطولتها سليمان عيد، إيمان السيد، نادية شكري، هاني الأسمر، إيمي طلعت زكريا، ومن تأليف طارق رمضان وإخراج هشام عطوة.