حفيدة موسوليني تسب جيم كاري بلفظ بشع.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن آخر أعمال الممثل الأمريكي الساخر، جيم كاري، قد أدخلته في صراع مع حفيدة الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني.
ومن المعروف أن جيم كاري يلجأ إلى الرسومات الكاريكاتورية للتعبير عن رأيه في قضايا سياسية أو أحداث عالمية، حيث نشر مؤخرا، أحدث اعماله التي ينتقد فيها الفاشية وزعيمها الأشهر موسوليني الذي تم إعدامه هو وعشيقته كلاريتا بيتاتشي في أبريل من عام 1954 عندما خسرت ألمانيا النازية وحلفائها إيطاليا واليابان الحرب العالمية الثانية، وبعد إعدامهما تم تعليق جثتي موسوليني وعشيقته في ميلانو.
وجاءت رسمة الممثل الأمريكي محاكية تماما لهذا المشهد، تظهر جثتي الدكتاتور الإيطالي وكلاريتا وعلق عليها” إذا كنت تتسائل ما الذي تؤدي إليه الفاشية، فما عليك سوى أن تسأل بينيتو موسوليني وعشيقته كلاريتا.
ويبدو أن هذه الرسومات قد غضب أليساندرا موسوليني حفيدة حاكم إيطاليا الراحل، وقررت الدفاع عن جدها بأن أعادت نشر نفس الرسم الكاريكارتوري وعلقت عليه موجهة رسالتها إلى جيم كاري قائلة: أنت لقيط.
وليس هذا فحسب بل استمرت أليساندرا في الدفاع عن موسوليني ضد المتابعين الذين دعموا جيم كاري فكتب أحدهم: حارب جدي لتحرير أوروبا من أشخاص مثل جدك، لترد عليه أليساندرا: هل تريد مني أن أصفق له؟.
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