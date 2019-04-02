شكرا لقرائتكم خبر عن "رولينج ستونز" تلغي جولتها الأمريكية بسبب جراحة لمغني الفرقة والان مع التفاصيل

ألغت فرقة الروك البريطانية الشهيرة "رولينج ستونز" جولتها الفنية المقبلة في الولايات المتحدة بسبب خضوع مغني الفرقة الرئيسي ميك جاغر إلى عملية تغيير في صمام القلب، وفقا للعين الإخبارية.

وكانت فرقة "رولينج ستونز" قد أعلنت، السبت، إرجاء جولتها المقررة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بسبب فترة النقاهة والعلاج التي سيخضع لها ميك جاغر (75 عاما) بعد العملية.

وقالت مجلة "رولينج ستون" الأمريكية إن ميك جاغر سيخضع لعملية في القلب، وأتت هذه المعلومة لتؤكد ما أورده موقع "درادج ريبورت" من أن النجم البريطاني سيخضع لعملية الجمعة في نيويورك.

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وكانت الفرقة قد قالت: "طلب الأطباء من ميك عدم القيام بالجولة راهنا؛ لأنه بحاجة إلى علاج طبي".

وكان من المفترض أن تبدأ فرقة "رولينج ستونز" جولة "نو فيلتر تور" في ميامي في 20 أبريل/نيسان الجاري. وكانت تشمل إحياء 17 حفلة.

وللمغني ميك جاغر 8 أولاد و5 أحفاد.