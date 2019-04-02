ما حقيقة نقل سميرة توفيق الى المستشفى بحالة حرجة؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت ابنة شقيقة الفنانة القديرة سميرة توفيق لينا رضوان، حقيقة الأخبار التي تم تداولها في الإعلام عن مشاريع فنية تعود لخالتها، موضحة أنّها مجرد إجتهاد شخصي ممن قام بنشرها.

وتابعت أنّها لم تصرّح بأي شيء رسمي ولم تلتقِ بأي أعلامي ولم تطل على قناة فضائية أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأنها غادرت المملكة العربية السعودية التي زارتها أخيراً فور الإنتهاء من تسجيل حلقة تلفزيونية.

من ناحية أخرى، نشرت رضوان مقطع فيديو من كواليس الحلقة التلفزيونية التي سجلتها توفيق في المملكة، للتأكيد على أنها بكامل صحتها وعافيتها، بعد إنتشار أخبار تشير إلى أنها ترقد حالياً في المستشفى وتنتظر الموت.

وعلقت: “الى كل من تمنى لها المشفى والموت انشاء الله موتكم يا مبغضين. سميرة توفيق عراقة الاسم تكفي في الحياة والموت. محروسة وعين الله وحمايته ترعاكي وتحفظك يا رب.الموت لكم بأذن الله لانكم أشرار”.