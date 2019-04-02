“العندليب الأسمر”.. مفاجأة حفل كارول سماحة في مصر!

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح “المنارة” في مصر بعنوان “الحلم” يوم 19 نيسان/أبريل الجاري.
وكشفت كارول سماحة في لقاء حصري مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” أن الحفل جديد من نوعه وستعود به إلى زمن الفن الجميل حيث ستلتقي للمرّة الأولى بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على المسرح، عن طريق تقنية الذواكر الهولوغرافية التي تمتلك خاصية فريدة تمكنها من إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة في الفضاء، بإستخدام أشعة الليزر.
هذا وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أروع الأغاني القديمة والجديدة في أفكار موسيقية جديدة تفاجئ بها الجمهور ومحبّيها في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة كانت قد أعلنت عن الحفل منذ فترة قصيرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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