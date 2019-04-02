متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت النجمة العالمية سلمى حايك، لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي عن سر من أسرار رشاقتها وجمالها ونظامها الغذائى اليومى. ونشرت الفنانة مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية بـ"إنستقرام" عن نظامها الغذائى النباتى ، ومكونات وجبة الإفطار الخاصة بها وكتب "حايك" على الفيديو : إذا ما كنتم تريدون معرفة كيفية تحضيرى لوجبة الإفطار الخاصة بى، ولا تمانعون فى إضافة السعرات الحرارية مع العسل، فسوف أرشدكم إلى طريقة تحضير وجبة الإفطار الخاصة بى.



سلمى حايك ممثلة مكسيكية أمريكية، ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في المكسيك وهي ابنة رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني سامي الحايك وأم مكسيكية من أصل أسباني ديانا خيمينيز. تزوجت عام 2009 من فرانسوا أونري بينو وأقاما حفل زفاف ضخمًا حينها في فرنسا، وصلت تكلفته إلى 3.5 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سلمى حايك تكشف مكونات وجبة إفطارها .. سر رشاقتها!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.