ليدي جاجا وأريانا جراندي على قائمة "الأغاني المسيئة" في سنغافورة

أدرجت وزارة الداخلية في سنغافورة اسمي نجمتي البوب الأمريكيتين ليدي جاجا وأريانا جراندي في قائمة "كلمات الأغاني المسيئة" التي قُدمت أمام البرلمان ضمن بيان عن خطاب الكراهية.

ويأتي بيان، الإثنين، بعد نحو شهر من منع حفل لفرقة واتين السويدية لموسيقى الديث ميتال في سنغافورة بسبب مخاوف من تاريخ الفريق "من ازدراء الأديان والتحريض على العنف".

وتضع سنغافورة قيودا على حرية التعبير ووسائل الإعلام خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعراق والأمور الدينية.

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ونشر العضو البرلماني المعارض تشين شو ماو صورة من البيان الوزاري الذي "يقيد خطاب الكراهية" على "فيسبوك" في وقت متأخر، الإثنين، تحت عنوان "درس اليوم".

وأعاد مستخدمو "فيسبوك" إرسال المنشور أكثر من 1000 مرة وحصل على مئات التعليقات بحلول بعد ظهر الثلاثاء.

واستشهدت القائمة بأغنية "جوداس" لليدي جاجا وأغنية "جود إز أ وومان" لأريانا جراندي وأغنية "هيرسي" لفرقة ناين إنش نيلز وأغنية "تيك مي" للمغني هوزير كأمثلة لكلمات الأغاني المسيئة.