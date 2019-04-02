جاستن بيبر يعلن حمل زوجته بطريقة غير متوقعة

استطاع المغني جاستن بيبر ان ينال من متابعيه على مواقع التواصل وذلك بعدما ظنّ الجمهور والمشاهير ان زوجته العارضة هايلي بالودين حامل بطفلهما الاول ولكن كل القصة كانت مجرد كذبة أول نيسان

في البداية قام بيبر” بنشر صورة صوتية للجنين، حيث اعتقد الكثيرين ان “بالدوين” حامل.

ولكن البعض لم يصدقه، فاكمل جاستن خطته وقام بنشر مجموعة من الصور لزوجته اثناء تواجدها في المستشفى.

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هنا انهالت التعليقات التي باركت له لوزوجته على الحمل.

لكن لاحقاً تبين ان صورة الجنين التي نشرها جاستن بيبر مأخوذة من الإنترنت، ثم كتب عبر حسابه الخاص على انستغرام متسائلاً: ” لحظة يا الهي هل هذه كذبة ابريل؟”.

من جهة اخرى، رصدت عدسات الكاميرات جاستن بيبر وزوجته العارضة هايلي بالدوين وهما في قمة الانسجام والسعادة أكثر من أي وقت مضى في لوس انجلوس

أتى ظهور “بيبر” بالتزامن مع تصريحه أنه سيتوقف عن الغناء لفترة كي يتعافى من مشاكله النفسية وليركز أكثر مع عائلته.

وكان جاستن بيبر قد تعرض لهجوم من قبل الجمهور الذين أشاروا الى أن زواجه من هايلي بالدوين هو عبارة عن انتقام من حبيبته السابقة النجمة سيلينا غوميز، خرج جاستن عن صمته وردّ بتعليق طويل على حسابه على انستغرام حيث عبّر عن حبه لسيلينا وأنه يكن لها محبة كبيرة في قلبه وأكد الى انه لا يمكن ان يقوم بخطوة الارتباط او الزواج بـ هايلي الا اذا كان يكن لها حباً كبيراً.