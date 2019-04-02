خاص بالفيديو- عباس شاهين وتاتيانا مرعب يقرران الهجرة من جديد

احتفل أبطال “ساعة ونص وخمسة” بالعرض الاول للفيلم في Grand Cinemas ABC – فردان وذلك بحضور وزير الاعلام السابق ملحم رياشي وكوكبة من الوجوه المعروفة وعدد من الفنانين.

الفيلم كتابة كلوديا مارشيليان، إخراج نديم مهنّا ويلعب بطولته عباس شاهين، تاتيانا مرعب، نهلا وألكو داوود، سلطان ديب، ختام اللحام، عاطف العلم، جورج دياب ومجموعة من الممثلين. انتاج شركة NMPRO لنديم مهنا.

فيلم”ساعة ونص وخمسة” هو تكملة لفيلم “ساعة ونص” الذي طُرح في السينما منذ عام تقريباً وحقق نجاحاً كبيراً. وبعد ان مر عباس وتاتيانا بظروف صعبة حالت دون استطاعتهما الهجرة من لبنان، يقرران في الجزء الثاني من الفيلم، الهجرة مجدداً فهل سينجحان؟ وكيف؟

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الفيلم يتضمن رسالة مؤثرة وصرخة في نفس الوقت عن الواقع اللبناني، يبدأ عرضه في جميع صالات السينما بتاريخ 4 نيسان/ابريل الحالي.

موقع “الخليج 365” كان حاضراً في العرض الأول، والتقى صناع العمل حيث اكد عباس شاهين ان الفيلم بهذا الجزء يختلف عن الأول باحداث كثيرة وتطورات كبيرة ومشوقة. بدورها اكدت تاتيانا مرعب ان التجربة مع عباس شاهين رائعة لذا قررت ان تعيدها بالجزء الثاني من الفيلم. اما المنتج والمخرج نديم مهنا أشار انه لم يواجه أي صعوبات اثناء تصوير الفيلم. كما وعد الجمهور بمسلسل ضخم جداً بعنوان “برداني انا” يبدأ عرضه في تشرين الأول. اما كلوديا مرشيليان لفتت ان الفيلم “بضحك وببكي بنفس الوقت”.

كاميرا “الخليج 365” أجرت عدة لقاءات مع عدة وجوه معروفة منهم ألكو داوود، نهلا داوود، الوزير ملحم رياشي، ختام اللحام، سلطان ديب، كارين رزق الله، جيري غزال، ريما كركي، ليال راجحة. ولمتابعة كواليس العرض الاول ومجريات اللقاءات في هذا التقرير المصور: