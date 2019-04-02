إيلي باسيل يُفجّر عددًا من المفاجآت في حلقة نارية مع نيشان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوّق الإعلامي اللبناني نيشان جمهوره عبر إنستغرام لحلقته الجديدة من برنامج "أنا هيك"، والذي يُعرض كل يوم أربعاء على قناة الجديد اللبنانية.

ونشر نيشان فيديو تشويقيًا يكشف عن ما ستحتويه الحلقة من قصص وأحداث. في البداية ستبدأ الحلقة مع شاب خطط لقتل والديه وقام بالسرقة.

أما القصة الثانية ستكون حول شاب كان يزن حوالي 118 كيلوغرامًا، واستطاع بإصراره أن يخسر عددًا كبيرًا من زونه ليشارك في مسابقات Mr World.

وسيستضيف نيشان، المثير للجدل إيلي باسيل، والذي سيفتح النار على الوسط الفني وعدد من النجمات، واصفًا هذا الوسط بـ"الدعارة"، بالإضافة للعديد من التصريحات النارية المثيرة، كما وصف باسيل نفسه بـ "الفاجر"!

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يُشار إلى أن الإعلامي اللبناني حقق نجاحًا كبيرًا من خلال برنامجه الجديد "أنا هيك" وذلك من خلاله حديثه عن بعض المواضيع غير المألوفة والمرفوضة في الوطن العربي، مثل الشذوذ والتحول الجنسي.

وعلى صعيد آخر، يصور نيشان حاليًا عددًا من حلقات برنامج جديد "توأم روحي"، والذي سيشكل عودة الإعلامي اللبناني للموسم الرمضاني بعد فترة طويلة من الغياب.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مشاهير مع نصفهم الثاني؛ إذ صور نيشان حلقات مع أصالة نصري وزوجها طارق العريان، ورامي عياش وزوجته داليدا، وشيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب.