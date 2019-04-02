زوج شيرين يحتوي أزمتها مع نقيب الموسيقيين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: توسط الفنان حسام حبيب لاحتواء الأزمة التي نشبت بين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر على خلفية تصريح شيرين ضد النقيب في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب والتي اتهمت فيها النقابة والنقيب بالوقوف ضدها.

ونجحت وساطته في تخفيف حدة الاحتقان بين شيرين وشاكر خلال الأيام الماضية خاصةً بعدما اجرت اتصالاً به قبل حفلها الأخير بالإمارات الذي قامت باحيائه يوم الجمعة الماضية، وأكدت التزامها بالحفل انطلاقاً من احترامها لتعاقداتها وللجمهور الذي ينتظرها.

ومن المقرر أن تمثل شيرين أمام لجنة التحقيق بنقابة الموسيقيين في العاشر من أبريل الجاري بحضور نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب مع أعضاء مجلس إدارة النقابة للتحقيق معها فيما نُسِبَ إليها من تصريحات خلال حفلها بالبحرين مع الأخذ في الاعتبار أن محامي شيرين عقد عدة جلسات معها خلال الأيام الماضية من أجل تنسيق ما ستقوله أمام لجنة التحقيق فضلاً عن إعداده لمذكرة دفاع تتضمن طلباً بتقديم مقدم الشكوى ضدها الفيديو الكامل للحفل والذي يظهر فيه حديثها مع الجمهور طوال الوقت.

Advertisements

وتتجه النقابة للاكتفاء بايقاف شيرين عبد الوهاب فترةً مؤقتة من الحفلات في مصر بحسب التوقعات التي تقول أن اللجنة ستوقع عليها عقوبة الايقاف ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقصى تقدير دون أن يتم تصعيد الأمر أكثر من ذلك، بوقتٍ لم تحقق فيه النيابة بالبلاغ المقدم ضدها حول هذه الواقعة حتى الآن.

وكانت شيرين قد انزعجت أمس بعدما نشرت أحد المواقع اللبنانية خبراً يفيد باعتزالها وإبلاغ قرار الاعتزال لنقابة الموسيقيين، وهو ما لم يحدث ونُشر على الأرجح باعتباره كذبة الأول من ابريل.