سيمون "مُتشوِّقة" لمعرفة آراء المُشاهدين بشأن "قيد عائلي"

كشفت الفنانة سيمون عن سعادتها باقتراب عرض مسلسل "قيد عائلي" المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

وقالت سيمون، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "أنا سعيدة أولا بالانضمام إلى أسرة هذا العمل الضخم، فهو عمل درامي متكامل العناصر، المخرج تامر حمزة من أرقى المخرجين الذين تعاملت معهم، ودائما يعمل المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز على إثراء الدراما المصرية، والعمل يضمّ كوكبة من النجوم الكبار مثل الفنانة بوسي والفنانة ميرفت أمين والفنان صلاح عبدالله والفنان عزت العلايلي مع نجوم من جيل الوسط مع نجوم من جيل الشباب".

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وتابعت سيمون: "أقوم بدور "أماني" التي تفقد زوجها وتقرر أن تعيش من أجل أبنائها وتواجه العديد من المشاكل في حياتها".

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يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلاليلي، صلاح عبدالله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، مِنة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل ومن إخراج تامر حمزة.

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