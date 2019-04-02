فيفي عبده تُوضِّح أنّ "ياسمينا" يتناول قِصّة حياة الغجر

كشفت الفنانة فيفي عبده أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ياسمينا"، وتُواصل تصويره خلال الفترة الحالية تمهيدا لعرضه عبر شاشات القنوات الفضائية، مشيرة إلى أنها تقدّم خلال أحداث المسلسل شخصية مفاجأة للمشاهدين، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخصها تاركة الحكم للجمهور حين مشاهدة العمل.

وأعلنت فيفي عبده، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، انتهاءها من تصوير فيديو كليب جديد في لبنان يحمل اسم "سكاكر السكر" مع النجم رامي عياش، مشيرة إلى أنه من كلمات خالد فرناس وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، وتحت إشراف شركة مزيكا وعبدالعظيم خلاف ومن إخراج فادي حداد.

يذكر أن مسلسل "ياسمينا" يتناول قصة حياة الغجر بشكل جديد تماما، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح الصريطي، أحمد كرارة، حسام الجندي، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد، وعدد كبير من الممثلين.

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