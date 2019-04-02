داغر يكشف أن شخصيته في "زلزال" انتقامية

كشف الفنان حسام داغر عن سعادته بوجوده خلال السباق الرمضاني المقبل، بعملين دراميين هما مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان ومسلسل "البرنسيسية بيسه" بطولة النجمة مي عز الدين.

وأشار حسام في حديث خاص لـ"لايف ستايل" إلى أنه رغم وجوده خلال عملين في ماراثون رمضان المقبل، ولكنة يقدم في كل منها شخصية على النقيض تماما من الشخصية الاخري.

وأعلن داغر أنه يجسد في مسلسل"زلزال" شخصية جديدة علية تماما وهي شخصية انتقامية بسبب استيلاء خالة الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد المصري على ميراثه وهذا الأمر ما جعله يريد الانتقام منه واسترجاع ميراثه بينما يقدم في مسلسل" البرنسيسية بيسه" شخصية على النقيض تماما وهي شخصية كوميدية، حيث يلعب شخصية "مدرس"، ويمر بمواقف كوميدية مع الأطفال في مدرسة الشخصية التي تقدمها مي عز الدين خاصة أن أحداث العمل تدور في إطار كوميدي بحت.

ويشار إلي أن مسلسل "زلزال" يتضمن نخبه من النجوم ألا وهم "محمد رمضان، ماجد المصري، نسرين أمين، حلا شيحا، حسام داغر، هنادي مهني، سلوى عثمان، مصطفي منصور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه "سينرچي" للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر.

ويتضمن مسلسل "البرنسيسه بيسه" نخبه من النجوم ألا وهم الفنانة مي عز الدين، بوسي، محمد أنور، حسام داغر، حجاج عبد العظيم، سامي مغاوري، أمير المصري، إيمان السيد، مي حسن، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفي عمر وفاروق هشام ومن إخراج أكرم فريد.

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