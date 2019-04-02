مغاوري يكشف سبب موافقته على "أعز الولد"

كشف الفنان سامي مغاوري أنّه أوشك على الانتهاء من تصوير مَشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم "أعز الولد" المقرّر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أكثر مَن جذبه للمشاركة في العمل فِكرته التي تتعلق بالأسرة البسيطة، بالإضافة إلى أن شخصيته خلال أحداث الفيلم تمر بالعديد من المراحل وتتحوّل من الشر في بداية أحداث العمل، ومع مرور وتتابع الأحداث نرى كيف تتحول شخصيته من الشر إلى الخير.

وأعلن سامي مغاوري، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه يُجسّد خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية "رضوان" وهو "رئيس عصابة" لخطف الأطفال، وهذه العصابة مكونة من 4 أفراد، منهم اثنان من أولاده، مشيرا إلى أنه عندما يقوم بخطف الأطفال ثم يأتي جداتهم للعيش معهم تبدأ المشاعر الإنسانية التي توجد بداخله في التحرك تجاه الأطفال، ومن ثم تتحول شخصيته من الشر إلى الخير.

يذكر أن فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه حول 4 جدات يُواجهن العديد من الضغوض مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشارك في بطولة الفيلم كلّ من ميرفت أمين والفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.

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