ميرنا وليد تُوضِّح دورها في "قيد عائلي"

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن سعادتها بالاشتراك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي يُعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت ميرنا وليد، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "أقوم بدور "ماجدة" إحدى أبناء الفنان صلاح عبدالله وميرفت أمين، وهي متزوجة من محمد رياض، وشخصية متسلطة وتعمل مصممة إكسسوار، وهي بنت عائلة ثرية ووالدها مليونير، وتتدخل في شؤون كل أشقائها، وعندما تتزوج تعجب بزميل لها في الجامعة وبعد الزواج يعمل في القضاء لكنها دائما تطمح أن يكون أعلى من ذلك، تطلعاتها عالية للغاية، وبالتالي الشخصية بعيدة كل البعد عن الفتاة الرومانسية الهادئة فهي تركيبة أخرى تماما، وشخصية عملية للغاية".

ويضم مسلسل "قيد عائلي" نخبة من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة ميرفت أمين التي تجسد دور والدة "جميلة"، والفنان عزت العلايلي، بالإضافة إلى الفنانين بوسي وصلاح عبدالله ودينا فؤاد ونبيل الحلفاوي وهالة فاخر وإنعام سالوسة وسيمون وخالد سرحان ورامي وحيد ونضال الشافعي ومحمد رياض وأحمد التهامي ومحمد محمود عبدالعزيز وميرهان حسين وصبري فواز ودنيا عبدالعزيز وريم البارودي ومنة فضالي وكارولين عزمي وأميرة هاني وكريم عبدالخالق، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه فنون مصر، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

وينتمي العمل إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وكان يحمل اسم "البيت الأبيض"، وتم تغييره قبل يوم واحد فقط من بداية التصوير، وذلك حسب رؤيه المخرج تامر حمزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.

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