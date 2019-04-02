شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مايكل جاكسون تعلق على تطبيق عقوبة الإعدام على المثليين فى بروناى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب، مايكل جاكسون، على قيام بروناى بتطبيق عقوبة الإعدام على المثليين جنسيا، وحد الزنى، وقطع اليد والقدم لجريمة السرقة، بشرط أن يشهد تطبيق العقوبة مجموعة من المسلمين، وذلك كجزء من تطبيق الشريعة الإسلامية.



بروناى تطبق الإعدام بالرجم للمثليين والزنا



سلطان بروناى

وقالت باريس جاكسون، تعليقا على هذا الخبر: ‏"أشعر بالقرف الشديد وقلبي يتحطم بمجرد التفكير بشيء كهذا".

Advertisements



ابنة مايكل جاكسون تعلق على تطبيق عقوبة الإعدام على المثليين فى بروناى

كان الممثل الأمريكى الشهير جورج كلونى، قد دعا إلى مقاطعة فنادق فاخرة تملكها سلطنة بروناى، بعدما قرارها هذا، وقال فى مقال رأى نشره موقع "ديدلاين" المعنى بأخبار هوليوود: "فى كل مرة نمكث فيها فى أى من تلك الفنادق التسعة أو نعقد اجتماعات فيها أو نتناول الطعام، يذهب المال مباشرة إلى جيوب أناس قرروا رجم مواطنيهم أو جلدهم لأنهم مثليون أو متهمون بالزنا".