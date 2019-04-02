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التونسية بديعة بوحريزى تفوز بجائزة أغاخان الموسيقية فى البرتغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الفنانة التونسية بديعة بوحريزى بجائزة أغاخان الموسيقية فى نسختها الأولى عن تصنيف "الاندماج الاجتماعى الموسيقى"، عبر حفل ضخم احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

 

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وتعد جائزة أغاخانthe Aga Khan Music Awards  أول جائزة موسيقية عالمية تهدف لتشجيع المشاريع الموسيقية التى تبنى جذورها على أصالة التراث والفلكلور بشكل عام، وتكرم الإبداع الاستثنائى فى مجالات الموسيقى، وترتكز على بلورة النشاط الموسيقى فى المجتمعات الإسلامية، مع تقديم منح إنتاجية وتقديرية لمختلف الفنانين من دول العالم مع التركيز على الشرق الأوسط، وقدمت فى نسختها الأولى هذا العام تكريمًا فى تصنيف "الأداء" مع 9 جوائز تقديرية.

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وجاءت الجوائز فى عدة تصنيفات موسيقية، منها فئة "الأداء" والتى توج بها عازف العود المصرى مصطفى سعيد، و"فئة الحفظ والإحياء والنشر" والتى نالها الاوزبكستانى فرهود حليموف، بجانب فئة "الإبداع" من نصيب عازفة البيانو الأذربيجانية فرانغيز على زادة، وجائزة فئة "المساهمات الموسيقية" للمطربة المالية أمو سانغارى، وتختلف فكرتها عن جوائز الجرامى العالمية فى تكريمها "المشروع الفنى المتكامل" أكثر من مجرد تكريم أغنية أو ألبوم موسيقى.

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بديعة بوحريزى، مطربة وكاتبة أغانى وممثلة تونسية، عرفت بلقبها المسرحى "نيساتو" وتعد إحدى أيقونات مجال الموسيقى البديلة فى تونس، بدأ شغفها بالموسيقى من سن السابعة وغرقت في حبها للموشحات والموسيقى العربية حتى تعمقت فى دراستها لعلوم الموسيقى فى جامعة باريس، وانطلقت فى مشوارها الخاص بتأثرها بالموسيقى الأمازيغية البربرية فى شمالى غرب تونس، وقدمت اولى حفلاتها فى مصر منذ 7 سنوات، وتتغنى باللغة العربية الفصحى المعاصرة وتجمع بين التقاليد المحلية والموسيقى العربية الكلاسيكية مع لمسات من الجاز والفانك والإلكترونيكا الريجى.

 

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من الحفل (7)
من الحفل 

 

 

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