التونسية بديعة بوحريزى تفوز بجائزة أغاخان الموسيقية فى البرتغال

وتعد جائزة أغاخانthe Aga Khan Music Awards أول جائزة موسيقية عالمية تهدف لتشجيع المشاريع الموسيقية التى تبنى جذورها على أصالة التراث والفلكلور بشكل عام، وتكرم الإبداع الاستثنائى فى مجالات الموسيقى، وترتكز على بلورة النشاط الموسيقى فى المجتمعات الإسلامية، مع تقديم منح إنتاجية وتقديرية لمختلف الفنانين من دول العالم مع التركيز على الشرق الأوسط، وقدمت فى نسختها الأولى هذا العام تكريمًا فى تصنيف "الأداء" مع 9 جوائز تقديرية.

وجاءت الجوائز فى عدة تصنيفات موسيقية، منها فئة "الأداء" والتى توج بها عازف العود المصرى مصطفى سعيد، و"فئة الحفظ والإحياء والنشر" والتى نالها الاوزبكستانى فرهود حليموف، بجانب فئة "الإبداع" من نصيب عازفة البيانو الأذربيجانية فرانغيز على زادة، وجائزة فئة "المساهمات الموسيقية" للمطربة المالية أمو سانغارى، وتختلف فكرتها عن جوائز الجرامى العالمية فى تكريمها "المشروع الفنى المتكامل" أكثر من مجرد تكريم أغنية أو ألبوم موسيقى.