شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور عن مى عز الدين: "بينا كيميا غريبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته للعمل مع الفنانة مى عز الدين فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة".

وقال أنور "مبسوط جدا إنى فى المسلسل ده مع النجمة الجميلة مى عز الدين اللى بجد ببقى فرحان جدا وأنا بمثل معاها، وفى بينا كيميا غريبة كأننا بنمثل مع بعض من سنين، وفرحان أكتر انى عرفتها على المستوى الشخصى وبقينا أصحاب، وكمان مبسوط إنى شغال مع المخرج الكبير المحترم أكرم فريد اللى بجد عامل مسلسل حلو ومختلف إن شاء الله يعجبكم".

وتواصل مى عز الدين تصوير مسلسلها "البرنسيسة بيسة" والعمل مقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتنتجه شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".