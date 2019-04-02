شكرا لقرائتكم خبر عن صباح مشرق.. هالة السعيد مع يسرا بعد اجتماع وزراء التخطيط والمالية الأفارقة ـ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صباح مشرق.. هكذا علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على صورة جمعتها مع الفنانة الكبيرة يسرا، خلال إحدى الفعاليات.



هالة السعيد مع الفنانة يسرا

وكانت هالة السعيد، قد نشرت منذ يوم، صورة لها خلال اجتماع وزراء التخطيط والمالية الأفارقة في مفوضية الأمم المتحدة لأفريقيا، والذى عقد فى مراكش، بالمملكة المغربية، فى مارس 2019.



هالة السعيد خلال اجتماع وزراء التخطيط والمالية الأفارقة

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تنشر فيها الدكتورة هالة السعيد، صورة لها مع إحدى رموز الفن فى مصر، فدائما ما تنشر صورا لها خلال عملها، ومشاركاتها فى مؤتمرات دولية.