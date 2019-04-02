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20 صورة مشوقة من كواليس أشهر أفلام الرعب العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرج موقع imdb عن العديد من صور كواليس أشهر أفلام الرعب فى السينما العالمية، ومنها العديد من الكواليس المشوقة والمضحكة فى بعض الأحيان.

A Nightmare on Elm Street Dream Warriors فيلم
A Nightmare on Elm Street Dream Warriors فيلم

 

A Nightmare on Elm Street فيلم
A Nightmare on Elm Street فيلم

 

An American Werewolf in London فيلم
An American Werewolf in London فيلم

 

Carrie فيلم
Carrie فيلم

 

Creature from the Black Lagoon فيلم
Creature from the Black Lagoon فيلم

 

Cujo فيلم
Cujo فيلم

 

Friday the 13th The Final Chapter فيلم
Friday the 13th The Final Chapter فيلم

 

Gojira فيلم
Gojira فيلم

 

Halloween فيلم
Halloween فيلم

House on Haunted Hill فيلم

House on Haunted Hill فيلم

 

 

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A Nightmare on Elm Street Part 2
A Nightmare on Elm Street Part 2

 

It فيلم
It فيلم

 

Jaws فيلم
Jaws فيلم

 

Predator فيلم
Predator فيلم

 

Shaun of the Dead فيلم
Shaun of the Dead فيلم

 

Suspiria فيلم
Suspiria فيلم

 

The Island of Dr. Moreau فيلم
The Island of Dr. Moreau فيلم

 

The Return of the Living Dead فيلم
The Return of the Living Dead فيلم

 

The Silence of the Lambs فيلم
The Silence of the Lambs فيلم

 

فيلم ماندي
فيلم ماندي

وتضم الكواليس صور من أفلام A Nightmare on Elm Street Part 2  Freddy's Revenge   و A Nightmare on Elm Street و Carrie و Shaun of the Dead و Halloween  و Suspiria و It وJaws  للمخرج ديفيد سبيلبيرج، وهو فيلم إثارة ورعب، يحاول فيه قائد الشرطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة.

ويعد "JAWS" واحدا من أشهر أفلام القرن العشرين حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً فى الإيرادات ولدى النقاد أيضاً ويعتبر واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور؛ حيث تم اختياره فى 2001 من قبل مكتبة الكونجرس لحفظه فى الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا.

ووصلت ميزانية الفيلم إلى 9 ملايين دولار أمريكى، بينما حقق إيرادات خيالية كانت حديث كل عشاق السينما حيث وصلت إلى 471 مليون دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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