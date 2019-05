شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة مشوقة من كواليس أشهر أفلام الرعب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرج موقع imdb عن العديد من صور كواليس أشهر أفلام الرعب فى السينما العالمية، ومنها العديد من الكواليس المشوقة والمضحكة فى بعض الأحيان.



A Nightmare on Elm Street Dream Warriors فيلم



A Nightmare on Elm Street فيلم



An American Werewolf in London فيلم



Carrie فيلم



Creature from the Black Lagoon فيلم



Cujo فيلم



Friday the 13th The Final Chapter فيلم



Gojira فيلم



Halloween فيلم

House on Haunted Hill فيلم

A Nightmare on Elm Street Part 2



It فيلم



Jaws فيلم



Predator فيلم



Shaun of the Dead فيلم



Suspiria فيلم



The Island of Dr. Moreau فيلم



The Return of the Living Dead فيلم



The Silence of the Lambs فيلم



فيلم ماندي

وتضم الكواليس صور من أفلام A Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge و A Nightmare on Elm Street و Carrie و Shaun of the Dead و Halloween و Suspiria و It وJaws للمخرج ديفيد سبيلبيرج، وهو فيلم إثارة ورعب، يحاول فيه قائد الشرطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة.

ويعد "JAWS" واحدا من أشهر أفلام القرن العشرين حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً فى الإيرادات ولدى النقاد أيضاً ويعتبر واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور؛ حيث تم اختياره فى 2001 من قبل مكتبة الكونجرس لحفظه فى الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا.

ووصلت ميزانية الفيلم إلى 9 ملايين دولار أمريكى، بينما حقق إيرادات خيالية كانت حديث كل عشاق السينما حيث وصلت إلى 471 مليون دولار.