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شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة مشوقة من كواليس أشهر أفلام الرعب العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرج موقع imdb عن العديد من صور كواليس أشهر أفلام الرعب فى السينما العالمية، ومنها العديد من الكواليس المشوقة والمضحكة فى بعض الأحيان.
A Nightmare on Elm Street Dream Warriors فيلم
A Nightmare on Elm Street فيلم
An American Werewolf in London فيلم
Carrie فيلم
Creature from the Black Lagoon فيلم
Cujo فيلم
Friday the 13th The Final Chapter فيلم
Gojira فيلم
Halloween فيلم
House on Haunted Hill فيلم
A Nightmare on Elm Street Part 2
It فيلم
Jaws فيلم
Predator فيلم
Shaun of the Dead فيلم
Suspiria فيلم
The Island of Dr. Moreau فيلم
The Return of the Living Dead فيلم
The Silence of the Lambs فيلم
فيلم ماندي
وتضم الكواليس صور من أفلام A Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge و A Nightmare on Elm Street و Carrie و Shaun of the Dead و Halloween و Suspiria و It وJaws للمخرج ديفيد سبيلبيرج، وهو فيلم إثارة ورعب، يحاول فيه قائد الشرطة وعالم بحرى وصياد إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة.
ويعد "JAWS" واحدا من أشهر أفلام القرن العشرين حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً فى الإيرادات ولدى النقاد أيضاً ويعتبر واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور؛ حيث تم اختياره فى 2001 من قبل مكتبة الكونجرس لحفظه فى الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثرا ثقافيا وتاريخيا.
ووصلت ميزانية الفيلم إلى 9 ملايين دولار أمريكى، بينما حقق إيرادات خيالية كانت حديث كل عشاق السينما حيث وصلت إلى 471 مليون دولار.
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