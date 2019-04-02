محمد عبدالرحمن يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرص الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، على تهنئة صديقه الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد ميلاده الـ31، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلق: "كل سنة وإنت بألف خير يا حمودي يا صاحبي يا عشرة العمر القوية، وربنا يحقق لك كل اللي بتتمناه".
حمدي الميرغني من مواليد 1 إبريل 1988، اشتهر من خلال عروض فريق مسرح مصر، وشارك في عدد من المسلسلات والأفلام آخرها "نادي الرجال السري".
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