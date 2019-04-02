"شرم الشيخ للمسرح" توقع بروتوكول تعاون مع "أيام الكويت" المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

وقعت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الرابعة، برئاسة مازن الغرباوي، بروتوكول تعاون مع "أيام الكويت المسرحية" بدولة الكويت، ويمثلها عبدالرحمن المطيري، مدير هيئة الشباب

وأدار الندوة المخرج والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر. وقال المخرج مازن الغرباوي إن المهرجان مهتم بعمل تعاون مع كل الجهات التي تهتم بالمسرح في الوطن العربي والعالم كله

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وأكد المطيري أن البروتوكول عن تبادل الخبرات والزيارات بين صناع المسرح في مصر والكويت

واستكمل: لا نهدف فقط لتقديم فنان متخصص ولكن نسعى أيضا لتقديم متذوق أيضًا.

أقيم حفل الافتتاح، مساء أمس الاثنين، بشرم الشيخ، بحضور عدد كبير من نجوم المسرح، بينهم الفنان محمد صبحي، والمخرج خالد جلال، والفنانة القديرة سميحة أيوب.