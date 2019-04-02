محمد أنور يعلق على مشاركته لمي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.
ونشر "أنور" البوستر الدعائي للمسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبسوط جدا إني في المسلسل ده مع النجمة الجميلة مي عز الدين، اللي بجد ببقي فرحان جدا وأنا بمثل معاها وفيه بينا كيميا غريبة كأننا بنمثل مع بعض من سنين".
وأضاف: "فرحان أكتر إني عرفتها علي المستوى الشخصي، وبقينا أصحاب، وكمان مبسوط إني شغال مع المخرج الكبير المحترم أكرم فريد اللي بجد عامل مسلسل حلو ومختلف إن شاء الله يعجبكم".
مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض في رمضان 2019، بطولة مي عز الدين، محمد أنور، سامي مغاوري، ومن إخراج أكرم فريد.
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