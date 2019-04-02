محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته المطربة المعتزلة ناريمان، معربًا عن حبه لها. وظهر رامي مع زوجته في لقطة رومانسية، وعلق: "بحبها يا جماعة والله". يُذكر أن الفنان رامي جمال طرح في نهاية العام الماضي ألبوم "ليالينا"، الذي يضم 17 أغنية، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية رامي جمال يوجه رسالة لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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