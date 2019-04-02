بالفيديو.. الإماراتية بدرية أحمد: أنا ممثلة ”إغراء“ ومطلوبة في 6 قضايا

قالت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، إنها “ممثلة إغراء”، وكشفت في الوقت عن سر الفيديو المتداول لها . جاء حديث بدرية أحمد؛ ردًا على سؤال خلال حوارها مع الإعلامية منى شعبان، في برنامج “دخان بلا نار”، على فضائية “الفجيرة”.

واستدركت الفنانة الإماراتية، حديثها بقول: “أنا كمان ممثلة دراما وتراجيديا وكوميديا”، عندما ظنت أنها وقعت في خطأ حول اعترافها بأنها “ممثلة إغراء”. وكشفت بدرية أحمد أنه مسجل بحقها 6 قضايا أمنية ضبط وإحضار، في تهم أغلبها تتعلق بمشكلاتها المادية، وقضايا أخرى، مُؤكدة عدم خوفها من تلك القضايا والتهم.