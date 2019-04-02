بالصور: في ذكرى وفاته.. ربطتا عنق العندليب لـ”سحاب” و”فقندش”

أهدت أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ المايسترو سليم سحاب والزميل علي فقندش ربطتي عنق هدية خاصة في ذكرى رحيل العندليب الـ42، والتي تصادف 30 مارس، وذلك أثناء زيارة سحاب وفقندش منزل أسرة الراحل أمس. إذ رحبت بهما وصحبتهما في جولة في شقته الخاصة، برفقه إبنة أخته عليه، السيدة زينب وزوجها محمد، ابن النجم الراحل كمال الشناوي، وابنهما المطرب نور الذي زار المملكة الأسبوع الماضي، وغنى فيها لأول مرة، إلى جانب الفنان هاني شاكر، مع المايسترو سحاب وفرقته الموسقية في أحد فنادق مدينة جدة.

ومن أجل الزائرين فتحت زينب غرفة نوم العندليب، كما بادرت بفتح خزائن البدل التي أحيا بها العندليب أشهر حفلاته، منها «رسالة من تحت الماء» وحفل «قارئة الفنجان»، لتفاجئ الضيفين بإهداهما اثنتان من ربطات العنق الخاصة به، والتي ظهر بها حليم أكثر من مرة، كذكرى من أثره رحمه الله.