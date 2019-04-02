الليلة.. العرض الخاص لفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" بحضور أبطاله

يقام العرض الخاص لفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" في الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

من المقرر أن يحضر أبطال العمل، على

رأسهم المخرج الكبير سمير سيف، وعائشة بن أحمد، وبعض نجوم الفن، منهم الفنان محمود حميدة وليلى علوي وإلهام شاهينوهاني رمزي وهالة صدقي وإدوارد وأحمد فلوكس ووفاء عامر ومفيد فوزي والبابا تاوضروس الثاني.

كما يحرص على الحضور أيضًا كل من وزيرة الهجرة ووزيرة التضامن ووزيرة الثقافة وفاطمة نعوت وبعض الشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من البرلمان.